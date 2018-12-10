Информация о минировании зданий Оболонского и Шевченковского райсудов Киева не подтвердилась

Полиция не нашла взрывоопасных предметов в зданиях Оболонского и Шевченковского районных судов г.Киева.

"В результате проверки никаких взрывоопасных устройств или веществ в помещении судов не выявлено", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление лица, осуществившего ложное сообщение.

Ранее в этот день сообщалось, что информация о минировании помещения Оболонского райсуда поступила в 13:20, в связи с чем работа суда была прекращена.

Сообщение о минировании помещений Шевченковского райсуда поступило в 13:40 в понедельник. Работа суда была также прекращена и началась эвакуация сотрудников и посетителей суда.