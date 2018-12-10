Подстрекание Россией межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями могут стать поводом для вторжения ВС РФ

Целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия могут стать поводом для открытого военного вторжения российских регулярных войск в Украину, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия могут стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну", - цитирует В.Грицака пресс-центр СБ Украины в понедельник вечером.

В рамках продолжения информирования общественности о формах и методах российской агрессии, СБ Украины создали и представили серию специальных информационных буклетов. Первые два выпуска посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур УПЦ (Московского патриархата).

"Буклеты, изданные на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности, как уличенные СБ Украины, так и собранные общественными активистами", - добавили в пресс-центре СБУ.