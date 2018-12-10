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17:44 10.12.2018

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы организатора теракта в Херсонской области, при котором погиб человек – СБУ

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Суд приговорил к 15 годам тюрьмы организатора теракта в Херсонской области, при котором погиб человек – СБУ

Херсонский апелляционный суд по материалам Службы безопасности Украины приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества организатора террористического акта в Новоалексеевке Херсонской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что уроженец Одесской области, находясь в составе организованной группы, причастен к совершению теракта на территории Генического района. Во время взрыва, произошедшего в апреле 2016 года в Новоалексеевке, 1 человек погиб, 6 получили ранения", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

В спецслужбе отметили, что в мае 2016 года сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки – организатора теракта.

"Херсонский апелляционный суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч.3 ст.258 (террористический акт - ИФ), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленника в 2016 году", - сказано в сообщении.

Теги: #херсонская_область #теракт #суд
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