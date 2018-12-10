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17:15 10.12.2018

Денисова просит Москалькову и Федотова немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Сенцова

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Денисова просит Москалькову и Федотова немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Сенцова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову и советника президента России Михаила Федотова немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"В связи с сообщением адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния здоровья его подзащитного, а именно – "органического поражения сердца, печени и почек", обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и советнику президента Российской Федерации, председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаилу Федотову. Прошу немедленно предоставить исчерпывающую официальную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 9 декабря адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе сообщил, что у политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки в российской тюрьме обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. "Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, возможно, пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", - заявил адвокат в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в воскресенье.

В понедельник, 10 декабря, управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что у украинского режиссера Олега Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем. Как сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в понедельник в пресс-бюро управления, "по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается".

Теги: #сенцов #омбудсмен #денисова
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