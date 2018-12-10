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17:05 10.12.2018

Оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек - Генштаб

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Оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек, и подавляющее большинство резервистов готовы прибыть в воинские части в случае открытой агрессии противника.

"На сегодня оперативный резерв первой очереди Вооруженных сил Украины составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, изъявили готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника", - сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он добавил, что сначала объявления призыва на военные сборы, в военных комиссариатах наблюдается позитивная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, "которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военный комиссариат военных частей".

"С 3 декабря начался новый цикл масштабных сборовых мероприятий, на которые поэтапно привлекаются резервисты и военнообязанные, преимущественно с боевым опытом", - сообщил представитель Генштаба.

По его словам, планируется провести сборы в составе бригад сроком до 15 суток и в составе учебных центров сроком до 20 суток.

Кроме того, в областях, где введен правовой режим военного положения, предусматривается проведение массовых сборов с резервистами и военнообязанными из территориальной обороны сроком до 10 суток.

А.Артеменко подчеркнул, что все сборовые мероприятия предполагается завершить до конца текущего года.

Теги: #генштаб #военное_положение
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