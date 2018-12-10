События

17:02 10.12.2018

В УПЦ-КП намерены согласовать с представителем Вселенского патриарха и другими сторонами все вопросы для успешного Собора

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В УПЦ-КП намерены согласовать с представителем Вселенского патриарха и другими сторонами все вопросы для успешного Собора

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) намерены принять участие в объединительном Соборе и настроены согласовать с представителем Вселенского патриархата и другими сторонами все вопросы для успешности Собора, сообщил глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"В Киевском патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно. Те вопросы, которые находятся в компетенции исключительно Собора – соответственно будут решены на Соборе, для чего он собственно и созывается", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он официально подтвердил, что в УПЦ-КП намерены принимать в участие в Соборе, готовятся к нему и в его роботе примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

При этом архиепископ Евстратий подчеркнул: "Наличие предложений со стороны Киевского патриархата к регламенту Собора или процедуре избрания предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано совместное видение. Как участники Собора мы с очевидностью вправе вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их".

В этом контексте он добавил, что те вопросы, которые находятся в компетенции исключительно Собора – соответственно будут решены на Соборе, для чего он собственно и созывается.

Говоря же о появившихся СМИ сообщениях о якобы наличии противоречий и конфликтов в церковной среде, глава информационного управления УПЦ-КП написал: "Учитывая активную роль, которую играет президент Украины в вопросе предоставления Томоса, а также то, что фактически уже идет избирательная кампания, понятно, что некоторые оппоненты президента по политическим мотивам максимально заинтересованы в том, чтобы будоражить страсти и подчеркивать противоречия".

Теги: #церковь #собор
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