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15:22 10.12.2018

Военное положение не помешает рождественским празднествам в Харьковской области – обладминистрация

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Военное положение не помешает рождественским празднествам в Харьковской области – обладминистрация

Основания для отмены из-за военного положения праздничных мероприятий ко Дню Святого Николая и Рождеству в Харьковской области отсутствуют, сообщил директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами облгосадминистрации Алексей Максимов.

"По состоянию на сегодня ситуация абсолютно стабильна и наши правоохранительные органы по назначению способны обеспечить и безопасность граждан, и антитеррористическую, и антидиверсионную защиту, и обеспечение общественного порядка и публичной безопасности. Поэтому на сегодня никаких ограничений и никаких запретов проведения культурно-массовых мероприятий, мы готовимся в штатном режиме", - сказал А.Максимов на пресс-конференции в Харькове в понедельник.

Вместе с тем он не исключил, что в случае изменения оперативной обстановки в худшую сторону в программу праздничных мероприятий могут быть внесены коррективы.

"Если мы будем видеть какие-то угрозы, то, во-первых, (будем действовать – ИФ) путем усиления мер обеспечения безопасности, во-вторых – возможно (внесем – ИФ) какие-то коррективы. Но на сегодня мы все планируем, мы обеспечим безопасность и будем проводить все праздники в штатном режиме. Область стабильна и готова к любому сценарию", - сказал А.Максимов.

Теги: #военное_положение #харьковская_область
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