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14:43 10.12.2018

Циклон принесет в Украину 12-13 декабря метели и снегопады, снежный покров местами до 20 см

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Циклон принесет в Украину 12-13 декабря метели и снегопады, снежный покров местами до 20 см

 На территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Укргидрометцентре, ухудшение погоды будет обусловлено перемещением на территорию страны южного циклона.

"12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег с налипанием мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Прирост снежного покрова – 12-20 см", - рассказали в Гидрометцентре.

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем – небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.

"Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей", - прогнозируют синоптики.

В Укргидрометцентре также отметили, что циклон уйдет за два дня.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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