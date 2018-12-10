Циклон принесет в Украину 12-13 декабря метели и снегопады, снежный покров местами до 20 см

На территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Укргидрометцентре, ухудшение погоды будет обусловлено перемещением на территорию страны южного циклона.

"12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег с налипанием мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Прирост снежного покрова – 12-20 см", - рассказали в Гидрометцентре.

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем – небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.

"Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей", - прогнозируют синоптики.

В Укргидрометцентре также отметили, что циклон уйдет за два дня.