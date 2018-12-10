Первые за четыре года масштабные учения подразделений МВД стартовали под Киевом

Сотрудники Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводят под Киевом четырехдневные масштабные тактико-специальные учения.

"Четыре дня представители системы МВД будут отрабатывать все возможные сценарии чрезвычайных ситуаций, чтобы вовремя отреагировать и защитить граждан Украины от опасности. Стоит отметить, что все сценарии учений - это реальные события, которые происходили в нашей стране в течение года - блокирование границы и автодорог, минирования и другое", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в понедельник.

Всего к участию в соревнованиях привлечено 1165 лиц и 102 единицы техники.

Как отмечается в сообщении, это самые масштабные учения среди подразделений МВД.

"За срок моей службы в Госслужбе по ЧС, еще никогда не видел такого рода учений, чтобы было привлечено такое количество структур", - сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что такие учения проводятся впервые за четыре года.

"Мы не собирались в предыдущие годы, потому что это был период развития для всех подразделений МВД", - подчеркнул С.Князев.

В течение четырех дней подразделения отрабатывают теоретические и практические вопросы управления силами, обеспечения общественной безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.