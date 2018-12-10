События

14:28 10.12.2018

Ольга Богомолець обратилась к Авакову из-за вандализма на могилах воинов АТО

1 мин читать
Ольга Богомолець обратилась к Авакову из-за вандализма на могилах воинов АТО

 Народный депутат Украины Ольга Богомолець обратилась к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой взять под личный контроль расследование фактов краж подсвечников с могил погибших воинов АТО на Берковецком кладбище в Киеве.

"Пока в стране одни отдают свою жизнь ради независимости и воли Украины, другие - занимаются мародерством на могилах погибших участников АТО. Берковецкое кладбище. Столица Украины. Прямо сейчас", - написала О.Богомолец на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

"Обращаюсь к Арсену Авакову - возьмите под Ваш личный контроль... Надеемся на быстрый результат и справедливое наказание для нелюдей", - подчеркнула парламентарий.

О.Богомолец сообщила, что официальное обращение на имя А.Авакова из-за действий вандалов на могилах героев подпишут матери погибших воинов.

Теги: #вандализм #могилы #богомолец #аваков #ато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура намерена провести допрос главы МВД Авакова

Кабмин утвердил госпрограмму по реабилитации и реадаптации участников АТО на период до 2022

Аваков сообщил о задержании пятерых напавших на Гриценко в Одессе

Военное положение в Украине обязывает правоохранителей не допустить никаких провокаций – Аваков

Все подразделения МВД переведены на усиленный режим службы в связи с агрессией РФ в Азовском море

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

Харьковский и Одесский погранотряды получили модернизированные вертолеты Ми-8

Полиция задержала злоумышленников, обливших зеленкой главу ВККС

Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

Первые вертолеты французском компании Airbus Helicopters уже практически готовы, поступят в Украину в декабре - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Циклон принесет в Украину 12-13 декабря метели и снегопады, снежный покров местами до 20 см

Первые за четыре года масштабные учения подразделений МВД стартовали под Киевом

Киев на следующем заседании ТКГ вновь предложит ранее озвученные формулы обмена заложников - Марчук

Оболонский и Шевченковский суды Киева не работают из-за сообщений о минировании

В ФСБ планируют следственные действия с украинскими моряками на этой неделе

Крымским адвокатам поступают угрозы после ситуации с Курбединовым - омбудсмен

У каждого удерживаемого в РФ украинского военнопленного есть адвокат – омбудсмен

Глава УГКЦ призвал греко-католиков молиться за православных братьев в преддверии Объединительного собора

Труба прогнозирует направление первых дел ГБР в суд в феврале-марте 2019 года

В Киеве с 15 декабря начнется продажа елок к Новому году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА