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14:18 10.12.2018

Киев на следующем заседании ТКГ вновь предложит ранее озвученные формулы обмена заложников - Марчук

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Киев на следующем заседании ТКГ вновь предложит ранее озвученные формулы обмена заложников - Марчук

Представители Украины на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе предложат формулу обмена заложников 23 на 23 и 66 на 19, сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Россия не соглашается. Мы вновь будем вносить (предложение – ИФ)", - сказал он в понедельник в Киеве на презентации аналитического исследования относительно лучших практик противодействия подрывной деятельности России против Украины в государствах ЕС.

По словам Е.Марчука, украинская сторона озвучит такое предложение на следующем и последнем в этом году раунде переговоров в Минске.

Теги: #марчук #ткг
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