Оболонский и Шевченковский суды Киева не работают из-за сообщений о минировании

Работа Оболонского и Шевченковского районных судов г.Киева приостановлена в понедельник после поступивших сообщений о минировании.

Как сообщается на странице Оболонского райсуда в соцсети Facebook, сообщение о минировании помещений суда поступило в 13:20. "В связи с этим работа суда с указанного часа прекращена. О возобновлении работы суда будут извещено дополнительно", - говорится в сообщении.

Сообщение о минировании помещений Шевченковского райсуда поступило в 13:40 в понедельник. "В связи с этим прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будут извещено дополнительно", - говорится на странице Шевченковского райсуда в Facebook.