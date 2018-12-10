События

14:08 10.12.2018

Оболонский и Шевченковский суды Киева не работают из-за сообщений о минировании

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Оболонский и Шевченковский суды Киева не работают из-за сообщений о минировании

Работа Оболонского и Шевченковского районных судов г.Киева приостановлена в понедельник после поступивших сообщений о минировании.

Как сообщается на странице Оболонского райсуда в соцсети Facebook, сообщение о минировании помещений суда поступило в 13:20. "В связи с этим работа суда с указанного часа прекращена. О возобновлении работы суда будут извещено дополнительно", - говорится в сообщении.

Сообщение о минировании помещений Шевченковского райсуда поступило в 13:40 в понедельник. "В связи с этим прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будут извещено дополнительно", - говорится на странице Шевченковского райсуда в Facebook.

Теги: #киев #минирование #суды
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