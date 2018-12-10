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14:05 10.12.2018

В ФСБ планируют следственные действия с украинскими моряками на этой неделе

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В ФСБ планируют следственные действия с украинскими моряками на этой неделе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ начинает проведение следственных действий с украинскими моряками, которые были арестованы 25 ноября в районе Керченского пролива и доставлены в Москву.

"Скорее всего, я попаду к моему подзащитному на этой неделе, потому что запланированы следственные действия", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Новиков, защищающий интересы командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

Какие именно планируются мероприятия, "пока неизвестно", уточнил адвокат.

В свою очередь, адвокат моряка Дениса Гриценко Николай Полозов сообщил "Интерфаксу", что его встреча с доверителем должна состояться во вторник. Вместе с тем он пояснил, что пока не может сказать, идет ли речь о следственных действиях.

"На завтра назначена встреча, возможно, она будет в СИЗО, возможно, в следственном управлении", - сказал адвокат в понедельник.

Отвечая на соответствующие вопросы "Интерфакса", адвокаты пояснили, что о дате рассмотрения апелляционных жалоб на постановления об аресте подзащитных у них информации пока нет.

Со своей стороны, Н.Полозов отметил, что "если решение первой инстанции было в Крыму, то и апелляция будет в Крыму".

"Закон позволяет проводить это по видеосвязи", - уточнил адвокат.

Теги: #азовское_море #фсб #моряки
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