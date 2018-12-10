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13:59 10.12.2018

Крымским адвокатам поступают угрозы после ситуации с Курбединовым - омбудсмен

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Крымским адвокатам поступают угрозы после ситуации с Курбединовым - омбудсмен

Адвокаты в оккупированном РФ Крыму получают угрозы в свой адрес после задержания из коллеги Эмиля Курбединова, заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

При этом омбудсмен высказала убеждение, что задержание на 5 суток Э.Курбединова связано с его намерениями защищать украинского моряка, командира захваченного 25 ноября бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу.

"Сейчас, после ситуации с Курбединовым, крымским адвокатам поступают угрозы со стороны силовых структур оккупационной власти Крыма", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя (оккупированный Крым) в пятницу арестовал на 5 суток адвоката Э.Курбединова, подозреваемого в распространении экстремистской информации в интернете.

6 декабря представители оккупационной власти РФ задержали его в Крыму.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что Э.Курбединов защищает как крымскотатарских, так и украинских политических заключенных в оккупированном Россией Крыму, а также стал одним из адвокатов, занимающихся защитой украинских моряков-военнопленных.

24 украинца, находившихся на захваченных судах Военно-морских сил ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово". При этом трое раненых содержаться в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Теги: #крым #омбудсмен #азовское_море #денисова
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