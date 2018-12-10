У каждого удерживаемого в РФ украинского военнопленного есть адвокат – омбудсмен

У каждого украинского военнопленного, незаконно удерживаемого в РФ, уже есть собственный адвокат, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оплата адвокатских услуг будет осуществляться по договорам, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо МИД Украины. Все расходы берет на себя Украинское государство. Они будут состоять из гонорара и дополнительных расходов, в которых будут нуждаться защитники украинских моряков. Срок действия договоров будет распространяться на весь период предварительного следствия", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она подчеркнула, что с начала следственных действий, с 11 декабря, "каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь".

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".