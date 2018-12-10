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13:15 10.12.2018

Сенцова переведут из медчасти колонии в отряд

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Сенцова переведут из медчасти колонии в отряд

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждает, что у украинского режиссера Олега Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-бюро управления, "по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается".

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - говорится в пресс-релизе.

Между тем в ведомстве не уточнили причин, по которым О.Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Накануне адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что у О.Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, возможно, пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, не известно", - заявил Д.Динзе.

Со своей стороны правозащитница Татьяна Щур сообщила, что О.Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.

Теги: #здоровье #сенцов
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