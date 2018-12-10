В Харьковской области предотвращено заказное убийство фермера

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками облуправления СБУ предотвратили заказное убийство 51-летнего фермера в Змиевском районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По данным следствия, организатором преступления оказался знакомый потерпевшего... Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.2 ст.146, ч.3 ст.27 ч.1 ст.15 п.6 ч.2 ст.115 УК Украины (организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый и потерпевший имели длительные дружеские и бизнес-отношения, но часто ссорились из-за денег. 42-летний подозреваемый сотрудничал с фирмой потерпевшего, поэтому хорошо знал о состоятельности своего бизнес-партнера.

После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств подозреваемый решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы, убить. Для этого он через знакомых подыскал киллера, которому предложил похитить фермера. В переговорах с исполнителем мужчина обсуждал методы запугивания и пытки жертвы, в т.ч. паяльником. В случае, если пытки не дадут желаемого результата, заказчик хотел убить семью фермера. Также заказчик настаивал на том, что похищенный "не должен выйти живым".

Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителю, как только активы фермера перейдут к нему. По данным досудебного следствия, только на решение организационных вопросов по делу он дал около 30 тыс.грн.

В ходе спецоперации оперативники имитировали похищение фермера. Исполнитель сообщил, где находится пострадавший. Заказчик приехал в съемный дом, чтобы лично потребовать деньги у предпринимателя. Там его и задержали "на горячем".

Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.