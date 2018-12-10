События

12:33 10.12.2018

В Харьковской области предотвращено заказное убийство фермера

2 мин читать

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками облуправления СБУ предотвратили заказное убийство 51-летнего фермера в Змиевском районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По данным следствия, организатором преступления оказался знакомый потерпевшего... Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.2 ст.146, ч.3 ст.27 ч.1 ст.15 п.6 ч.2 ст.115 УК Украины (организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый и потерпевший имели длительные дружеские и бизнес-отношения, но часто ссорились из-за денег. 42-летний подозреваемый сотрудничал с фирмой потерпевшего, поэтому хорошо знал о состоятельности своего бизнес-партнера.

После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств подозреваемый решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы, убить. Для этого он через знакомых подыскал киллера, которому предложил похитить фермера. В переговорах с исполнителем мужчина обсуждал методы запугивания и пытки жертвы, в т.ч. паяльником. В случае, если пытки не дадут желаемого результата, заказчик хотел убить семью фермера. Также заказчик настаивал на том, что похищенный "не должен выйти живым".

Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителю, как только активы фермера перейдут к нему. По данным досудебного следствия, только на решение организационных вопросов по делу он дал около 30 тыс.грн.

В ходе спецоперации оперативники имитировали похищение фермера. Исполнитель сообщил, где находится пострадавший. Заказчик приехал в съемный дом, чтобы лично потребовать деньги у предпринимателя. Там его и задержали "на горячем".

Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Теги: #сбу #фермер #убийство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Крупная партия янтаря обнаружена в Закарпатье – СБУ

СБУ разоблачила общественную организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию восьми российских телеканалов

СБУ предупредила вывоз в одну из стран Африки комплектующих к авиатехнике

Ряд священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (МП) допросили в УСБУ в фактовом деле о госизмене и религиозной вражде

После обысков в помещениях УПЦ(МП) и у священников обнаружили признаки организованной сети по распространению разжигающих религиозную рознь материалов

СБУ блокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаку на системы судебной власти Украины

В УПЦ (МП) заявили о намерениях обжаловать обыски и обратиться к международному сообществу

В Киеве злоумышленник убил двух женщин и сам выбросился из окна – полиция

В Киеве неизвестные застрелили в спину иностранца

ПОСЛЕДНЕЕ

Метель и сильный ветер ожидаются в среду в Украине

76 россиян не пустили в Украину в воскресенье - Госпогранслужба

Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Интерпол по запросу РФ объявил в розыск 20-летнего украинца Капиноса, который якобы обучал П.Гриба делать взрывчатку

Н.Савченко на пятый день сухой голодовки выглядит очень плохо - сестра

На востоке Словении в ДТП попало два украинских микроавтобуса, погибла пассажирка

Суд отклонил ходатайство о недопустимости доказательств с флэшки в деле экс-нардепа Мартыненко

В РФ "ангарский маньяк" признан виновным в 78 убийствах

Архиерея Донецко-Мариупольской епархии УПЦ (МП) не пустили через КПВВ из Донецка в Волновахский район

Порошенко: Украинский кинематограф переживает ренессанс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА