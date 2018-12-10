Н.Савченко на пятый день сухой голодовки выглядит очень плохо - сестра

Народный депутат Украины Надежда Савченко на пятый день после объявления сухой голодовки выглядит очень плохо, сообщила сестра парламентария Вера Савченко.

"Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода!!! Она выглядит очень плохо", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 5 декабря народный депутат Украины Надежда Савченко приняла решение объявить сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства.

В информации отмечается, что нардеп приняла такое решение, поскольку следователи СБУ "шантажируют и давят на народного депутата …, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".

Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.