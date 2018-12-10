События

11:44 10.12.2018

На востоке Словении в ДТП попало два украинских микроавтобуса, погибла пассажирка

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Одна гражданка Украины погибла и трое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Помурском регионе на востоке Словении в понедельник утром, сообщает словенский новостной портал 24ur.com со ссылкой на информацию от полицейской управы г.Мурска Собота.

"На Помурской автомагистрали около семи часов утра произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузопассажирских микроавтобусов украинской регистрации, в результате чего погиб один человек и несколько человек получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным издания, два микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter ехали по трассе друг за другом в направлении границы с Венгрией и примерно за три километра перед автозаправочной станцией Пинце, расположенной непосредственно вблизи границы, у первого из них лопнула шина, из-за чего машина перевернулась на бок. Примерно через минуту после неудачной попытки избежать столкновения в него врезался следовавший за ним второй микроавтобус, после чего съехал с проезжей части. "Во время опрокидывания из автомобиля выпала пассажирка, 63-летняя гражданка Украины, которая от полученных травм умерла", - говорится в сообщении.

"В первом автомобиле было пять пассажиров, а во втором – еще четверо. В аварии еще три человека получили серьезные телесные повреждения (все из второго автомобиля). Жизни никому их пострадавших ничего не угрожает", - пишет издание.

Место происшествия осмотрели следственный судья и районный государственный обвинитель. Автотрасса была полностью закрыта в направлении Венгрии в течение некоторого времени.

По данным издания, это четвертая в этом году смерть от дорожно-транспортных происшествий на дорогах Помурского региона. За тот же период прошлого, 2017 года, было пять смертей.

Теги: #словения #дтп #украинцы
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