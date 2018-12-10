Суд отклонил ходатайство о недопустимости доказательств с флэшки в деле экс-нардепа Мартыненко

Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защиты бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко о признании недопустимыми доказательств, полученных от Швейцарии на USB флэш-накопителе, в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом".

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, суд на заседании в понедельник принял решение, согласно которому не видит оснований на данном этапе признать полученные доказательства очевидно недопустимыми, и намерен решить вопрос по сути в совещательной комнате во время вынесения окончательного решения по данному уголовному производству.

На судебном заседании проходит исследование материалов, содержащихся на флэш-накопителе.

Претензии защитников Н.Мартыненко касались перевода на украинский язык швейцарских материалов, а также заключались в том, что адвокаты усомнились в подлинности распечатанных с флэш-накопителя материалов.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко и других лиц в деле о завладении средствами госпредприятий ВостГОК и "Энергоатом". Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации)".

В частности, Н.Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн. Также Н.Мартыненко и ряд других лиц обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.