В РФ "ангарский маньяк" признан виновным в 78 убийствах

Иркутский областной суд в понедельник признал виновным в 56 убийствах бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", который ранее уже был осужден за 22 убийства женщин.

"Суд признал М.Попкова виновным в 56 убийствах, совершенных с изнасилованиями и иными действиями сексуального характера. Как установила психолого-психиатрическая судебная экспертиза в центре им. Сербского, мотивом была гомицидомания - патологическое влечение к совершению убийств", - сообщил журналистам в понедельник государственный обвинитель Александр Шкинев.

В пресс-службе облсуда агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что из предъявленного обвинения, в котором речь шла о 59 убийствах и одном покушении на убийство, были исключены три эпизода.

"Суд исключил эпизоды совершения убийства трех лиц, поскольку не было представлено совокупности доказательств самого события преступления", - сказал сотрудник пресс-службы.

Гособвинитель также сообщил, что при расследовании второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено 12 тел женщин, о гибели которых ранее не было известно - останки были найдены в указанных М.Попковым местах расправы.

Кроме того, представитель прокуратуры отметил, что личности 14 жертв маньяка до настоящего времени не установлены.

В понедельник Иркутский облсуд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима "ангарского маньяка" М.Попкова, который совершал убийства женщин с особой жестокостью в 1994-2010 годах и убийство коллеги-милиционера в 1999 году. Это второй пожизненный срок М.Попкова - первый раз он был осужден в январе 2015 года.

В 1994-2010 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска, Усолья-Сибирского и Иркутска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

Возле нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все владельцы машин этой марки в Ангарске. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на М.Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали М.Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал М.Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу - находясь в СИЗО во время суда М.Попкова написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило (в его смертном приговоре фигурирует 52 убийства).

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.

Второе дело 53-летнего М.Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера (пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, М.Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 г.