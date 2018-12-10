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09:48 10.12.2018

Архиерея Донецко-Мариупольской епархии УПЦ (МП) не пустили через КПВВ из Донецка в Волновахский район

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Архиерея Донецко-Мариупольской епархии УПЦ (МП) не пустили через КПВВ из Донецка в Волновахский район

Правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону 9 декабря отказали в пересечении линии разграничения в КПВВ "Новотроицкое", сообщила пресс-служба Донецкой епархии.

"9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска - КПВВ "Новотроицкое", - сказано в сообщении пресс-службы.

Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения традиционной совместной молитвы в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.

В сообщении указано, что без указания объективных причин право митрополита на пересечение линии разграничения (так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ) было аннулировано. Как утверждает пресс-служба со ссылкой на сотрудника СБУ, пропуск аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры в Донецк и проблем при прохождении линии разграничения не возникло.

В епархии расценивают этот инцидент как провокацию и недоумевают в связи с возникшей ситуацией в контексте недавнего обращения президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает комментариями причастных ведомств.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #церковь #упц_мп
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