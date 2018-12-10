Порошенко: Украинский кинематограф переживает ренессанс

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что украинский кинематограф успешно возрождается, а украинский язык стал модным.

"69 кинопроектов прошли конкурсный отбор, получают государственную финансовую поддержку", - сказал глава государства, выступая в субботу во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита".

Он подчеркнул, что стремится к тому, чтобы каждая копейка налогоплательщиков, которая не идет на финансирование сектора обороны и безопасности, работала на не менее важную сферу – кинематограф.

"Этот ренессанс становится возможным благодаря финансовой поддержке государства и талантливых людей искусства – режиссеров, актеров, которые наконец-то получили возможность реализации творческого потенциала в разнообразных жанрах", - отметил президент.

По словам П.Порошенко, отечественное кино возрождается, "именно на украинском языке".

Президент отметил, что 4,5 года назад в украинском радиопространстве доля передач на украинском языке составляла 4,5%. "А сегодня знаете сколько? 55%. И это даже значительно больше, чем требует закон", - сказал он.

При этом П.Порошенко указал, что оставшаяся часть – не на русском языке, а на английском, испанском, французском, но "украинских должно быть более 55%".

"Перевыполнение языковых квот говорит об одном: их введение полностью отвечает общественному запросу… А язык наш украинский просто стал модным на радио, телевидении, в обществе", - подытожил он.