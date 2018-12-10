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07:52 10.12.2018

Главы МИД стран ЕС проведут дискуссии по ситуации в Украине

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Главы МИД стран ЕС проведут дискуссии по ситуации в Украине

Совет ЕС по иностранным делам, соберется в понедельник в Брюсселе в День прав человека и 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, одним из основных вопросов будет ситуация в Керченском проливе, сообщил в минувшую пятницу высокопоставленный европейский чиновник, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой заседания Совета ЕС.

В число основных вопросов повестки дня входит Украина. На заседании Совета ЕС, отметил европейский чиновник, состоится короткий обмен мнениями по Украине, "особенно в связи с тревожным положением в Азовском море, и это также позволит вернуться к ситуации в стране", что даст возможность подготовиться к неформальному обеду в тот же день с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

На уточняющий вопрос относительно обеда министров ЕС с П.Климкиным источник пояснил, что глава МИД Украины посетит Совет ЕС, в первую очередь, в связи с ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. "Я думаю, что внимание будет сосредоточено особенно на этом вопросе, хотя это, конечно, не помешает государствам-членам и Европейской внешнеполитической службе коснуться более общих вопросов - отношений ЕС-Украина", - сказал высокопоставленный представитель Евросоюза, добавив, что эта встреча будет ограничена во времени.

Ему был также задан вопрос о возможности введения дополнительных санкций ЕС в отношении России в связи с событиями близ Керченского пролива. На это он заявил: "Санкции - это вопрос, который должны решать совместно 28 членов ЕС".

Он также сказал, что будет обсуждаться вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине, в частности, в связи с "керченским инцидентом". "Очевидно, что есть экономические последствия от всех этих событий. В частности, на юге Украины. И совет обсудит возможную помощь для страны, не только для востока - это уже делается - но также для юга. И в Европейской комиссии тоже думают об этом", - сказал источник.

Теги: #совет #ес #украина #встреча
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