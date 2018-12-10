В Борисполе задержан гражданин Узбекистана, предлагавший майору-пограничнику взятку в $500

В международном аэропорту "Борисполь" майор-пограничник не пропустил в Украину иностранца, который предлагал взятку $500, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"9 декабря 2018 в 12:30 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины за предоставление неправомерной выгоды майору, заместителю начальника отдела инспекторов пограничной службы "Борисполь", задержан гражданин Узбекистана, 1988 г.р.", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Задержание иностранца состоялось совместно со следователями Бориспольского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

А.Лысенко уточнил, что гражданин Узбекистана пытался суммой в $500 подкупить украинского офицера Госпогранслужбы, чтобы тот согласился пропустить иностранца и еще 4 его знакомых на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь" без законных оснований. Украинский пограничник сообщил о предложении иностранца правоохранителей и при предоставлении указанной суммы гражданин Узбекистана был задержан.

Продолжаются первоочередные следственные действия.