События

05:38 10.12.2018

Партия экс-президента Саргсяна не прошла в новый парламент Армении, победу одержал блок Пашиняна

1 мин читать
Партия экс-президента Саргсяна не прошла в новый парламент Армении, победу одержал блок Пашиняна

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны.

За Республиканскую партию проголосовали 4,70% избирателей.

Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

Предварительные результаты голосования будут обобщены на заседании ЦИК днем в понедельник.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.

Теги: #подсчет #армения #завершение #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Президент Армении призвал граждан проголосовать на внеочередных парламентских выборах

Глава МВД Армении: Предвыборная агитация прошла в рамках закона

В Армении пройдут внеочередные выборы в парламент

Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Оппозиция на митинге в Тбилиси требует досрочных парламентских выборов

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

Порошенко обещает законодательно урегулировать вопрос проведения выборов в ОТГ во время военного положения

Украина на ТКГ потребует от РФ распустить все структуры, созданные по итогам незаконных выборов на Донбассе

Работа Кабмина над планом мер по интеграции вынужденных переселенцев близится к завершению

Экс-министр экологии Шевченко намерен участвовать в президентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия может предъявить новые обвинения украинским морякам

В Одессе в ДТП погиб известный украинский ученый-химик

Гражданин Бангладеша задержан вблизи украино-российской границы

Глава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат Трампа

Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь"

Климкин примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник

В правительстве Франции изучают причастность РФ к движению "Желтые жилеты"

Премьер Бельгии обозначил приоритеты обновленного правительства

Из-за сложных погодных условий аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможном изменении в расписании

В Киеве в метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА