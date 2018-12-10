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04:46 10.12.2018

Россия может предъявить новые обвинения украинским морякам

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Россия может предъявить новые обвинения украинским морякам

Незаконно удерживаемым в России украинским морякам могут предъявить новые обвинения, сообщил адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

"Захваченным ФСБ России в Черном море украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения", – цитирует заявление Н.Полозова "Радио Свобода" в воскресенье.

В эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода" адвокат заявил, что всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинение в нарушении ч.3 ст.322 Уголовного кодекса России (Незаконное пересечение государственной границы России).

"Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы, но, учитывая опыт работы в других делах и в отношении других политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи", – подчеркнул Н.Полозов.

По его словам, это будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

"Конечно, такая опасность существует", – добавил Н.Полозов.

Теги: #россия #украина #обвинения #моряки
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