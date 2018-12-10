В Одессе в ДТП погиб известный украинский ученый-химик

В Одессе в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский ученый-химик, профессор Александр Захария, сообщило местное издание "Думская".

"В Одессе трагически погиб известный ученый-химик, профессор Александр Захария", – говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье.

По предварительной версии, в пятницу вечером Александра Захария сбил автомобиль возле его дома на Маразлиевской.

А.Захария работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов. Он был кандидатом химических наук и профессором кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова.