Премьер Бельгии обозначил приоритеты обновленного правительства

После заседания в воскресенье внеочередного Совета министров федерального правительства Бельгии премьер-министр Шарль Мишель провел пресс-конференцию, на которой обозначил главные приоритеты кабинета после выхода из него министров и госсекретарей от партии "Новый фламандский альянс" (N-VA).

Выступая на нидерландском и французском языках, он назвал главными задачами правительства на предстоящий период усиление покупательной способности и укрепление социально-экономической политики, соблюдение представленного в сентябре национального "инвестиционного пакта" и Brexit.

"На нас лежит ответственность за принятие решений по этим темам", - объяснил глава бельгийского правительства.

Он также подчеркнул значение вопросов безопасности и правосудия.

К приоритетам Ш.Мишель отнес и климатическую политику страны.

"Граждане послали нам в прошлое воскресенье сильный сигнал (в Брюсселе прошла массовая манифестация в поддержку борьбы против климатических изменений - ИФ). Нам нужно рассмотреть возможность разработать амбициозную климатическую стратегию", - сказал премьер-министр.

Ш.Мишель заверил, что желает конструктивного сотрудничества с парламентом. "Наша цель - поддерживать контакты и вести необходимые консультации с парламентом", - отметил премьер, пообещав в ближайшее время сообщить больше подробностей о планах такого сотрудничества.

При этом Ш.Мишель еще раз, как и накануне, поблагодарил подавших в отставку членов правительства от N-VA за проводившуюся совместно в течение четырех лет работу.

Как сообщалось, король бельгийцев Филипп согласился в воскресенье с отставкой министров и госсекретарей коалиционного бельгийского правительства от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA).

Принята отставка главы МВД Яна Ямбона, министра обороны Сандера Лонеса, министра финансов Йохана Ван Овертвельдта, а также госсекретарей по миграции Тео Франкена и по борьбе против бедности и равенству шансов и делам инвалидов Зухал Демир.

Действующие госсекретари Филипп де Бакер (по борьбе против мошенничества в социальной сфере и по защите частной жизни) и Питер де Крем (по внешней торговле) назначены министрами с перераспределением части функций бывших коллег от N-VA.

Телеканал RTBF также сообщил о рассмотрении возможности возложить на министра иностранных дел Дидье Рейндерса дополнительную компетенцию министра обороны.