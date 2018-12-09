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20:58 09.12.2018

Из-за сложных погодных условий аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможном изменении в расписании

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Из-за сложных погодных условий аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможном изменении в расписании

Международный аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.

"В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов", – говорится в сообщении на странице аэропорта в Фейсбук в воскресенье вечером.

Подчеркивается, что актуальная информация находится на сайте аэропорта: https://kbp.aero/.

Также отмечается, что Международный аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости. В работе обе взлетно-посадочные полосы.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и утром в понедельник ожидается туман.

"До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Теги: #борисполь #расписание #погода #украина
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Интерфакс-Украина
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