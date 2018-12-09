События

20:45 09.12.2018

В Киеве в метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП

1 мин читать
В Киеве в метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП

В Киеве в воскресенье вечером на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП, сообщил портал "Информатор".

"В воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец Спорта" умерла 9-летняя девочка. Ребенок страдал тяжелой формой ДЦП", – говорится в сообщении на сайте Информатора в воскресенье вечером.

Инцидент произошел около 18:30.

"Как сообщили очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что к семье подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры.

"К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП", – сообщил Информатор.

Теги: #киев #метро #украина #смерть #ребенок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за сложных погодных условий аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможном изменении в расписании

Буду делать все необходимое, для освобождения украинских моряков из российских тюрем - Порошенко

9 декабря в Киеве небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица – КГГА

Президент поздравил Ломаченко с победой в бою над Педрасом

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил легкое ранение – штаб ООС

Судье из Мариуполя, пойманному на взятке, сообщено о подозрении – НАБУ

Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов 16,9%

На Закарпатье пресечена деятельность группы наркодельцов – полиция

Граждане Украины, незаконно удерживаемые в РФ, смогут получить финансовую помощь от государства - МинВОТ

Порошенко присвоил звание "Народного артиста Украины" Николаю Кулику

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Бельгии обозначил приоритеты обновленного правительства

У Сенцова обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек

На Донбассе ранен украинский военный

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ около 1 млн рублей, спрятав их в обуви – Госпогранслужба

В Киеве и области к вечеру ожидается туман

Половина Симферополя осталось без воды; при устранении аварии погиб человек

Глава РПЦ Кирилл: Нельзя допустить создания независимой церкви в Украине

В ДТП в Жидачевском районе Львовской области погибли два человека

Пограничники задержали в пунктах пропуска два набитых сигаретами автомобиля

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА