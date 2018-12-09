В Киеве в метро умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП

В Киеве в воскресенье вечером на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП, сообщил портал "Информатор".

"В воскресенье, 9 декабря, на перроне станции метро "Дворец Спорта" умерла 9-летняя девочка. Ребенок страдал тяжелой формой ДЦП", – говорится в сообщении на сайте Информатора в воскресенье вечером.

Инцидент произошел около 18:30.

"Как сообщили очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что к семье подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры.

"К сожалению, девочку спасти не удалось. Врачи бились за жизнь ребенка около 40 минут, однако все их попытки потерпели неудачу. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП", – сообщил Информатор.