У Сенцова обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек

У политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки в российской тюрьме обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек, сообщил адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, возможно, пройдут. Пока 100% прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", - заявил адвокат в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в воскресенье.

По его словам, О.Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Как сообщалось, О.Сенцов, незаконно осужденный на 20-летний срок в РФ, удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Церемония вручения премии состоится 12 декабря. В Европарламенте также пригласили его адвоката Д.Динзе и сестру Наталью Каплан.

8 декабря Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал Россию отпустить О.Сенцова на вручение премии Сахарова в Страсбурге.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Осужденный на 20 лет заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал еврокомиссар в микроблоге Твиттер.