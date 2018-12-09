На Донбассе ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины на протяжении текущих суток, 9 декабря, ранен один украинский военнослужащий.

"В ходе боевых действий, 9 декабря, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 воскресенья на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что боевики продолжают применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил возле Новотошковского в Луганской области и хутора Вольного - на Попаснянском направлении. По опорным пунктам наших войск возле населенных пунктов хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщается в сводке.