События

16:28 09.12.2018

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ около 1 млн рублей, спрятав их в обуви – Госпогранслужба

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Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку нелегального вывоза в РФ почти 1 млн.российских рублей.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в местный пункт пропуска Журавлевка (Харьковская обл), прибыл 46-летний гражданин Украины, направлявшийся в РФ.

"Во время проведения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра его личных вещей. В результате под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей", - говорится в сообщении.

Валюта была изъята в установленном порядке, а мужчина передан компетентным органам.

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Интерфакс-Украина
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