Гражданин Украины пытался вывезти в РФ около 1 млн рублей, спрятав их в обуви – Госпогранслужба

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку нелегального вывоза в РФ почти 1 млн.российских рублей.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в местный пункт пропуска Журавлевка (Харьковская обл), прибыл 46-летний гражданин Украины, направлявшийся в РФ.

"Во время проведения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра его личных вещей. В результате под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей", - говорится в сообщении.

Валюта была изъята в установленном порядке, а мужчина передан компетентным органам.