Половина Симферополя осталось без воды; при устранении аварии погиб человек

Авария на водоводе оставила без водоснабжения около половины жителей Симферополя в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Симферополя.

"Аварийная ситуация. Полгорода без воды. Бригада водоканала работает, очень большой объем работы. Обещают в течение дня устранить", - сказал "Интерфаксу" оператор ЕДДС.

Тем временем в ГУП "Вода Крыма" не уточнили количество оставшихся без воды симферопольцев, но утверждают, что это меньше, чем половина жителей города. "Авария крупная в центре города - на пересечении улиц Севастопольская и Чехова", - сказал "Интерфаксу" представитель предприятия, добавив, что "менее чем полгорода без воды".

По его данным, при ремонтных работах погиб мастер. "Проводятся следственные действия", - отметил собеседник агентства.

Население Симферополя составляет более 340 тысяч человек.