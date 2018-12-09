События

12:55 09.12.2018

В ДТП в Жидачевском районе Львовской области погибли два человека

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В ДТП в Жидачевском районе Львовской области погибли два человека

Два человека погибли и один получил травмы в ДТП в Жидачевском районе Львовской области в пятницу, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла 7 октября около 16.30 на автодороге "Ходоров-Выбрановка". 40-летний водитель внедорожника "Лексус" не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель и один из пассажиров, оба жители Ивано-Франковской области, погибли на месте аварии. Еще одного пассажира, 43-летнего жителя Тернопольской области, доставили в больницу с травмами.

Полиция расследует причины и обстоятельства аварии.

Теги: #жертвы #дтп #львовская_область
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