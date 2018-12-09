В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода

В ближайшие сутки, 10 декабря, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, большинстве западных и южных областей Украины пройдет небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории - без существенных осадков.

В центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем в западных областях 0-5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,2 градусов выше ноля в 1944 году, самая низкая ночью – на отметке 18,4 градусов ниже ноля в 1899 году.

Во вторник, 11 декабря, в восточных, большинстве южных и центральных областей пройдет дождь и снег, местами сильный, в северных областях ночью небольшие осадки, преимущественно в виде снега; на остальной территории Украины без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве 11 декабря ночью небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.