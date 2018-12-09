События

10:42 09.12.2018

Буду делать все необходимое, для освобождения украинских моряков из российских тюрем - Порошенко

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Буду делать все необходимое, для освобождения украинских моряков из российских тюрем - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предпринимал и будет предпринимать все необходимые меры для освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

П. Порошенко отметил, что для достижения этой цели он обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата. "Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", - заявил президент Украины.

Отдельно президент отметил, что президент РФ Владимир Путин избегает прямого разговора о ситуации в Керченском проливе

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", - рассказал глава Украинского государства. Он проинформировал, что после такой реакции России, связался с рядом мировых лидеров и детально проинформировал их о ситуации. В частности, состоялись переговоры Президента Украины с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, Государственным секретарем США Майком Помпео, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и многими другими лидерами стран мира и международных организаций.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Украина никогда не признает решение ни одного российского суда, та как ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", - сказал он.

Теги: #президент #рф #украина #моряки
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