Глава МВД Армении: Предвыборная агитация прошла в рамках закона

Предвыборная агитация в Армении была беспрецедентно спокойной и прошла в рамках закона по сравнению с предыдущими выборами, заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

"Предвыборная агитация была беспрецедентной и в рамках законности. Ни одного чрезвычайного происшествия не зафиксировано", - сказал В.Осипян после голосования на внеочередных парламентских выборах.

По его словам, полиция провела все необходимые меры, чтобы не допустить каких-либо нарушений.

В Армении 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы.