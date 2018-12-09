Глава МВД Армении: Предвыборная агитация прошла в рамках закона
Предвыборная агитация в Армении была беспрецедентно спокойной и прошла в рамках закона по сравнению с предыдущими выборами, заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.
"Предвыборная агитация была беспрецедентной и в рамках законности. Ни одного чрезвычайного происшествия не зафиксировано", - сказал В.Осипян после голосования на внеочередных парламентских выборах.
По его словам, полиция провела все необходимые меры, чтобы не допустить каких-либо нарушений.
В Армении 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы.