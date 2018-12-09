События

05:45 09.12.2018

Судье из Мариуполя, пойманному на взятке, сообщено о подозрении – НАБУ

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Судье из Мариуполя, пойманному на взятке, сообщено о подозрении – НАБУ

Судье из Мариуполя, который подозревается в получении неправомерной выгоды сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"7 декабря 2018 судье одного из районных судов города Мариуполь и его помощнику, уличенным накануне "на горячем", сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") – говорится в сообщении, на официальном сайте НАБУ в субботу.

Местный судья совместно с помощником просил и получил неправомерную выгоду за вынесение решения по делу об административном правонарушении. Деньги передавались двумя траншами.

"Сразу после передачи второй части неправомерной выгоды судья был разоблачен "на горячем" - отметили в НАБУ.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября текущего года.

Теги: #киев #украина #подозрение #судья
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