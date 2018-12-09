События

03:57 09.12.2018

Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов 16,9%

1 мин читать

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $9 млрд 178,126 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, на черные металлы за этот период пришлось 21,22% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,88% за одиннадцать месяцев прошлого года.

В ноябре поступления от экспорта черных металлов составили $694,047 млн.

При этом Украина в январе-ноябре 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 22,3% – до $1 млрд 265,558 млн. В ноябре этот показатель составил $117,822 млн.

Кроме того, Украина в январе-ноябре-2018 нарастила экспорт металлоизделий на 26,7% - до $1 млрд 23,990 млн. В ноябре их поставлено на $90,703 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 22% - до $886,520 млн. В ноябре ввоз металлоизделий составил $88,407 млн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.

Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.

Теги: #валюта #украина #металл
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Судье из Мариуполя, пойманному на взятке, сообщено о подозрении – НАБУ

На Закарпатье пресечена деятельность группы наркодельцов – полиция

Граждане Украины, незаконно удерживаемые в РФ, смогут получить финансовую помощь от государства - МинВОТ

Порошенко присвоил звание "Народного артиста Украины" Николаю Кулику

Порошенко посетил представление об истории борьбы украинцев за своё государство

Крупная партия янтаря обнаружена в Закарпатье – СБУ

Боевики в субботу 8 раз нарушили режим прекращения огня, легкое ранение получил один украинский военнослужащий- штаб ООС

В Киеве в субботу перекроют движение по тоннелю на ул.Телиги в направлении станции метро "Почайна"

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один раненс

Аваков: более 550 семей нацгвардейцев получат жилье до конца года

ПОСЛЕДНЕЕ

Участие премьера Бельгии в конференции по миграции будет стоить правительственного кризиса

Трамп объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома

Трамп заявил о желательности отказа от Парижского соглашения по климату

В Москве на 92-м году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева

Грузия подписала с Францией контракт по закупке системы управления и контроля воздушной обороны

Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже

СБУ разоблачила общественную организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

Сенатор США Джонсон посетил Центр миротворчества и безопасности в Яворове

В Житомире при столкновении "скорой" и внедорожника пострадали семь человек

В Париже нарастает напряженность, "желтые жилеты" сооружают баррикады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА