Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов 16,9%

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $9 млрд 178,126 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, на черные металлы за этот период пришлось 21,22% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,88% за одиннадцать месяцев прошлого года.

В ноябре поступления от экспорта черных металлов составили $694,047 млн.

При этом Украина в январе-ноябре 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 22,3% – до $1 млрд 265,558 млн. В ноябре этот показатель составил $117,822 млн.

Кроме того, Украина в январе-ноябре-2018 нарастила экспорт металлоизделий на 26,7% - до $1 млрд 23,990 млн. В ноябре их поставлено на $90,703 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 22% - до $886,520 млн. В ноябре ввоз металлоизделий составил $88,407 млн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.

Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.