События

00:45 09.12.2018

Граждане Украины, незаконно удерживаемые в РФ, смогут получить финансовую помощь от государства - МинВОТ

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 Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба министерства временно–оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года" – говорится в сообщении, на официальном сайте МинВОТа в субботу вечером

Получение такой стипендии урегулировано указом президента Украины "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко" от 7 ноября 2018 №417 / 2018.

Данный проект Указа разработан при участи МинВОТа, с участием общественных организаций и Общественного совета при министерстве.

Теги: #киев #минвот #стипендии #украина
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