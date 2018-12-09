Граждане Украины, незаконно удерживаемые в РФ, смогут получить финансовую помощь от государства - МинВОТ

Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба министерства временно–оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года" – говорится в сообщении, на официальном сайте МинВОТа в субботу вечером

Получение такой стипендии урегулировано указом президента Украины "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко" от 7 ноября 2018 №417 / 2018.

Данный проект Указа разработан при участи МинВОТа, с участием общественных организаций и Общественного совета при министерстве.