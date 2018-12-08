Трамп объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли до конца этого года покинет свой пост.

"Джон Келли уйдет (в отставку - ИФ) к концу этого года", - приводит издание "Ю-эс-эй тудэй" слова президента, сказанные журналистам при отъезде из Белого дома в Филадельфию.

При этом Д.Трамп охарактеризовал Дж.Келли как "отличного парня".

Однако президент не стал называть кандидатуру на этот пост.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на источники, что Дж.Келли в ближайшее время может покинуть свой пост. По данным телеканала, спустя 17 месяцев совместной работы отношения между президентом США и главой аппарата Белого дома "зашли в тупик", и контакты между Д.Трампом и Дж.Келли почти прекратились.