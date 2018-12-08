В Москве на 92-м году жизни скончалась правозащитница Людмила Алексеева

Старейшая российская правозащитница, глава "Московской Хельсинкской группы" Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Это случилось сегодня в 19:30. Об этом мне сообщил главврач больницы №15", - сказал М.Федотов "Интерфаксу" в субботу вечером.

По его словам, последние несколько недель Л.Алексеева находилась в этой больнице, "врачи сделали все, чтобы обеспечить ей и хорошие условия лечения, и достойный уход, но, к сожалению, сердце не выдержало".

"Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело", - сказал глава СПЧ.

"Я уверен, что мы все соберёмся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где", - добавил он.

Л.Алексеева родилась в 1927 году, одна из основателей (в 1976) году Московской Хельсинкской группы, с 1996 года - ее председатель. В 2002 - 2012 годах - член Комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в СПЧ). С 3 декабря 2018 года - член СПЧ. Лауреат госпремии РФ (2017 год) за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, лауреат многих международных премий в области правозащиты.