Порошенко посетил представление об истории борьбы украинцев за своё государство

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Петр Порошенко посетил представление "Реминисценции ЮА", где была отражена тема 300-летней борьбы украинского народа с Российской империей за создание украинского государства, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Глава государства отметил, что такие представления, имеют важное значение для сохранения исторической памяти и для становления украинской государственности. "Я уверен, что это должно войти в историю как политическая прививка от "русского мира". Как символ возрождения украинской нации. Как проект, который стоит посмотреть для того, чтобы понять, какая огромная ответственность ложится сейчас на плечи всей украинской нации. На плечи Президента, на плечи правительства и Верховной Рады, но и на плечи каждого человека, который имеет высокую честь называть себя украинцем", - обратился он к зрителям.

Глава государства отметил, что 5-10 лет назад большинство украинцев не знали что такое "расстрелянное возрождение", что случилось с представителями украинской интелегенции в советских лагерях на Соловках, и почему Николай Хвылевой твердо заявил: "Прочь от Москвы! - Даешь Европу!".

Президент подчеркнул, что украинскому народу необходимо твердо помнить исторические уроки 100 летней давности.

"Нам надо помнить события, которые произошли 100 лет назад. Господь тогда нам дарил государство ... И все могло произойти 100 лет назад. Но не произошло, потому что единства не было. Начались распри, противостояние внутри Украины. А какую цену за это заплатил наша великая нация вы видели сейчас", - сказал президент, подчеркнув, что в те времена были потеряны жизни миллионов украинцев, именно из-за разобщенности общества.

"Единственное, что нам нужно - единство украинского народа, единство украинской элиты и ответственность украинской власти и каждого украинца за дальнейшую судьбу нашего государства, за будущее нашей Украины", - также отметил президент.

Президент отдельно отметил, попытки реванша "пророссийских сил" на предстоящих выборах.

"Мы не дадим возможности Кремлю и Московии подорвать нас изнутри. Потому что они поняли, что на фронте Украину не победишь. Поэтому надо попытаться внутри, пятой колонной нас взорвать - или московской церковью, или популистами, или предателями".