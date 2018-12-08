Крупная партия янтаря обнаружена в Закарпатье – СБУ

Крупная партия янтаря обнаружена сотрудниками Службы безопасности Украины в Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более двухсот килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья. Янтарь делец перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля" – говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Ориентировочная стоимость янтаря на "черном" рынке составляет более полутора миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 УК Украины продолжается досудебное расследование" – подытожили в СБУ.