События

20:26 08.12.2018

Крупная партия янтаря обнаружена в Закарпатье – СБУ

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Крупная партия янтаря обнаружена в Закарпатье – СБУ

Крупная партия янтаря обнаружена сотрудниками Службы безопасности Украины в Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более двухсот килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья. Янтарь делец перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля" – говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Ориентировочная стоимость янтаря на "черном" рынке составляет более полутора миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 УК Украины продолжается досудебное расследование" – подытожили в СБУ.

Теги: #янтарь #сбу #украина #закарпатская
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