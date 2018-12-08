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18:25 08.12.2018

Боевики в субботу 8 раз нарушили режим прекращения огня, легкое ранение получил один украинский военнослужащий- штаб ООС

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Боевики в субботу 8 раз нарушили режим прекращения огня, легкое ранение получил один украинский военнослужащий- штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования в субботу 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, легкое ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями… В результате боевых действий, легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил" – говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово и трижды из стрелкового оружия - у Тарамчука. По опорному пункту украинских военных вблизи населенного пункта Пески боевики НВФ вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных" – подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #украина #ситуация
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