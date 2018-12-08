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17:37 08.12.2018

Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже

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Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже

Акции протеста "желтых жилетов" в Париже, сопровождающиеся беспорядками, привели к ранениям не менее 30 человек, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на французскую полицию.

Среди пострадавших - три офицера полиции.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", кроме Парижа, столкновения между "желтыми жилетами" и полицейскими произошли в порту Марселя. Однако неизвестно, пострадал ли кто-либо в ходе беспорядков в Марселе.

В субботу замглавы МВД Франции Лоран Нюнес заявил, что в акциях протеста "желтых жилетов" по всей Франции принимают участие примерно 31 тыс. человек, а органы правопорядка задержали более 700 протестующих.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Теги: #протест #желтые_жилеты
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