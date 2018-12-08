СБУ разоблачила общественную организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали работу одной из общественных организаций, которая осуществляла антиукраинскую деятельность.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что представители пророссийской структуры, функционировавшей в одной из областей Украины, занимались пропагандой идей так называемого "русского мира". По заказу и при финансировании спецслужб РФ агитаторы изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у фигурантов дела печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.