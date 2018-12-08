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16:49 08.12.2018

Сенатор США Джонсон посетил Центр миротворчества и безопасности в Яворове

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Сенатор США Рональд Джонсон посетил Международный центр миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, чтобы выразить поддержку сотрудничеству Украины и США в сфере обороны.

"Сегодня сенатор США Рон Джонсон посетил Яворов, чтобы продемонстрировать поддержку давнего сотрудничества в военной сфере между Украиной и США, которая повышает обороноспособность обеих наших стран", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере.

Твит проиллюстрирован фотографиями встречи сенатора с украинскими, американскими и канадскими военными, участвующими в программе "Многонациональной тренировочной миссии – Украина" (Joint Multinational Training Group – Ukraine, JMTG-U).

"Я приехал в Украину с одной основной целью - продемонстрировать крепкую поддержку народа Украины Америкой, нашим правительством и нашим народом, а также нашу неизменную поддержку вашей территориальной целостности", - сказал Р.Джонсон.

Теги: #сша #джонсон
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